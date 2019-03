Heide Atelier lanceert seizoen met smaakverkiezing Wannes Vansina

24 maart 2019

17u53 0 Heist-Op-Den-Berg Het bijzondere ijssalon Heide Atelier in Heist-op-den-Berg heeft vandaag het startschot gegeven van zijn tweede seizoen, met “dé belangrijkste verkiezing van het jaar”.

Heide Atelier is niet zomaar een ijssalon. De eigenaars startten de vzw nadat ze ondervonden dat er voor hun dochter en andere personen met een niet-aangeboren hersenletsel grote nood is aan een vervolgopvang. “Ze zijn vaak niet geschikt voor een beschermde werkplaats, voor school of het reguliere arbeidscircuit, maar te goed om thuis te zitten.”

Intussen zijn er tien jongeren aan de slag, waarvan sinds kort ook enkele jongeren met autismespectrumstoornis. “Op vraag van enkele ouders in de regio”, zegt Jan Nonneman. Pijnlijk: geen enkele jongere heeft een persoonlijk assistentiebudget om de een-op-een begeleiding in te kopen. “Ouders moeten niets betalen. We slagen erin om, zonder overheidssteun, zelfbedruipend te zijn. Dat dankzij een superieur product waar publiek op afkomt.”

Vandaag opende Heide Atelier het tweede seizoen met een heuse smaakverkiezing, inclusief stemformulieren en rode potloden. Bezoekers kregen op proefbordjes drie nieuwe smaken aangeboden: hesta banana, hazelfun en crème brulée. In een heuse verkiezing dingen ze naar de titel van ‘smaak van het jaar’, inclusief slogans. ‘Wij zijn tenminste niet verbrand’, luidt deze van de crème brulée.

Overigens verkoopt Heide Atelier niet alleen op de eigen stek op de Mechelsesteenweg, het ijs is ook te vinden in verschillende restaurants, Spar-winkels en de trailertjes waarmee het ijssalon naar evenementen trekt. Heide Atelier gaat dit jaar verder uitbreiden met onder andere enkele vaste verkooppunten in Limburg, waar ook jongeren met een hersenletsel terecht kunnen voor verdere training.