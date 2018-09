Happy Feet vertoeft in 'godsgeschenk van een zaal' 03 september 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg Dansclub Happy Feet zit sinds dit weekend in een nieuwe thuis: zaal Fort aan het Sint-Guibertusplein in Itegem.

De zaal die de jongste maanden een metamorfose onderging, werd zaterdag al meteen uitgetest met demo's. "De verhuurder liet de nutsvoorzieningen, muren en het plafond vernieuwen. Wij stonden in voor een dansvloer, verlichting, spiegels en een discobar", zegt Frank Demeyer van Happy Feet. De club had nood aan een nieuwe zaal, nadat ze te horen had gekregen dat ze haar vaste stek in het Bergbos in Heist moest verlaten. "Zaal Fort is voor ons een godsgeschenk. We tellen zo'n 300 leden, maar we verwachten dat er binnenkort nieuwe leden zich zullen aanmelden. De zaal maakt onze club aantrekkelijker. Het ziet er allemaal frisser en jonger uit." In de nieuwe zaal hangt ook een foto van medeoprichter en voormalig penningmeester Karel Peeters, die deze zomer op 81 jaar overleed. "Karel zette zich 28 jaar in voor onze club, een voortrekker. Hij heeft nooit onze nieuwe zaal kunnen zien, alleen de oude versie. Daarom dit eerbetoon." (AVH)