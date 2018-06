Hallaar Blaast aan oude school 12 juni 2018

Alle muzikanten van Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen brengen op zondag 1 juli het dorpsconcert Hallaar Blaast! op de speelplaats van de oude jongensschool in Hallaar. De speelplaats wordt omgetoverd tot een openlucht concertzaal, waarbij je gezellig, met of zonder drankje, kan genieten van het concert. Bij slecht weer is er een nieuwe locatie. Het gratis concert start om 10 uur. (AVH)