Grote cannabisplantage ontdekt in woning na brand BEWONERS NAAR ZIEKENHUIS - WONING TIJDELIJK ONBEWOONBAAR Tim Van der Zeypen

22 november 2018

17u00 4 Heist-Op-Den-Berg Bij een woningbrand langs de Wiekevorstsesteenweg heeft de politie vanmorgen een cannabisplantage met een zevenhonderdtal planten ontdekt. De brand ontstond in de garage, de plantage werd ontdekt in de kelder. De bewoners alsook hun zoon werden meegenomen voor verhoor.

Het gerecht in Mechelen is vandaag toevallig op een cannabisplantage gestoten na een woningbrand. Die ontstond omstreeks 10.00 uur donderdagvoormiddag en werd opgemerkt door een patrouilleploeg van de politiezone Heist-op-den-Berg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie sloot de straat af, de brandweerzone Rivierenland begon met de bluswerken. “De brandhaard situeerde zich in de garage van de woning”, vertelt een officier van de brandweer. “Door het uitvallen van de elektriciteit waren we verplicht om de poort open te breken.” Eens de garagepoort geopend was, kregen de brandweermannen het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de inkomhal en de garage. Naast rommel ging ook een brommer mee op in de vlammen.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer moest daarom de woning ook ventileren. Ze deden dat enerzijds met een ventilator maar spraken verder ook nog van een hydraulische ventilatie. “Vanuit de woning spuiten we dan met de hogedruk water naar buiten. Zo verdwijnt de rook samen met het water”, legt de brandweer nog uit. De woning werd wel onbewoonbaar verklaard. “Omdat de woning zonder elektriciteit kwam te zitten”, klonk het nog. Bij de brand raakte niemand gewond. De ouders van het gezin dat in het huis woont, werden preventief afgevoerd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Ze hadden teveel rook ingeademd.

Grote plantage

De brandweer had wel wat tijd nodig met na te blussen. Het gebruikte onder meer schuim om de laatste smeul resten gedoofd te krijgen. De cannabisplantage werd daarom pas na de bluswerken en laat in de namiddag ontdekt. “De plantage stond in de kelder van een woning”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Het ging om een omvangrijke plantage met zo’n zeshonderd tot zevenhonderd cannabisplanten.” De woning werd verzegeld door de politie. De plantage zal binnenkort ontmanteld worden.

Na hun ontslag in het ziekenhuis werden zowel de 48-jarige man als zijn vrouw (43) opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor in Heist-op-den-Berg. Ook de negentienjarige zoon moest verhoord worden. “Het labo van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse om verder onderzoek te voeren in de woning”, besluit het parket. “Of de brand veroorzaakt werd door de installatie van de illegale kwekerij of een andere oorzaak kende, zal verder onderzoek aan het licht moeten brengen.” Of de betrokkenen na verhoor opnieuw werden vrijgelaten, is momenteel nog niet gekend. Verder onderzoek zal ook meer duidelijkheid moeten scheppen van wie de plantage was.