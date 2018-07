Groot scherm aan berg 14 juli 2018

02u45 0

Het schepencollege heeft dinsdag de goedkeuring gegeven aan de organisator van Heist Bruist om het kruispunt aan de berg vandaag af te sluiten vanaf 14 uur in plaats van de voorziene 16 uur. "Zo is er de mogelijkheid om de voetbalwedstrijd van onze Rode Duivels tegen Engeland te volgen op groot scherm. Het kruispunt wordt daarom ook volledig afgesloten voor doorgaand verkeer om de veiligheid te garanderen van het publiek. De handelaars blijven bereikbaar via de andere toegangswegen: via Binnenweg, Noordstraat en Molenstraat langs Noordzijde en de Kattestraat, Stationsstraat langs Zuidzijde", deelt de gemeente mee. (AVH)