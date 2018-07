Groen is het populairst bij BV met politieke ambitie 18 juli 2018

02u35 0

De partij Groen wordt steeds populairder bij bekende Vlamingen met politieke ambities en dat is in onze regio niet anders. Dit jaar zullen in Vlaanderen twaalf bekende koppen opkomen voor de partij, waaronder vijf in onze regio. Groen is daarmee het populairst bij de bekende koppen uit de regio Mechelen-Lier.





Mooi palmares

Muzikant Kris De Smet (Duffel) maakt voor Groen zijn debuut in de gemeentepolitiek. "De partij heeft in Duffel de laatste jaren een mooi palmares opgebouwd, zoals de renovatie van Cinema Plaza, het openstellen van trage wegen en het fietsbeleid. Bovendien heb ik altijd de groene gedachte gesteund", aldus De Smet. In Mechelen ruilde Tine Van den Brande sp.a in voor Groen. Ook zangers en muzikanten Tom Kestens en Klaas Delrue staan in de Dijlstad voor Groen op de gezamenlijk stadslijst met Open Vld en M+. In Willebroek komt 'The Voice'-finalist Jan Van den Ven op voor Groen-EOS. In 2006 kozen in Vlaanderen slechts twee BV's voor een plaats op een kieslijst van Groen, in 2012 waren dat er vijf. Uit een rondvraag van onze krant blijkt dat over heel Vlaanderen zeventig BV's opkomen tijdens de verkiezingen. (AVH)