Gratis friet in ruil voor originele naam voor frituur 28 juni 2018

Heist-Op-Den-Berg Langs de Leopoldlei gaat deze zomer de frituur aan de parking opnieuw open. De naam De Fritgoeroe verdwijnt in de vuilnisbak en klanten die met een originele naam voor de zaak op de proppen komen, maken kans op een half jaar gratis friet.

De naam verdwijnt, maar het gezicht achter de toog blijft wel hetzelfde. Yves Palmans (26) werkte acht jaar lang in De Fritgoeroe, de zaak van zijn broer, en zal halverwege de zomervakantie de frituur nieuw leven inblazen. "Een jaar geleden wou ik De Fritgoeroe overnemen, maar perikelen met de vorige zaak van mijn broer hielden dat tegen. Uiteindelijk heeft mijn broer De Fritgoeroe failliet laten gaan. Al twee maanden zijn de deuren toe", legt Yves uit. "Eind juli zou ik de zaak opnieuw willen openen. De komende weken wordt het plafond aangepast, komt er nieuw meubilair en krijgen de muren een nieuw likje verf. Ook het terras heeft nood aan een opfrisbeurt. Jobstudenten mogen zich ook nog steeds aanmelden."





Yves wil met een nieuwe lei beginnen en wil daarom ook een nieuwe naam voor de frituur. "Wie een originele naam weet te vinden voor mijn zaak, krijgt van mij een stempelkaart. Een halfjaar lang mag deze persoon gratis friet komen halen. Niet dagelijks, wel één keer per week. De wedstrijd loopt via onze Facebookpagina 'Frituur ZOEKT NAAM'. Er zijn al een enkele interessante namen gepost. De wedstrijd loopt af op 22 juli." (AVH)