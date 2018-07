Gezocht: Familie-figuranten voor opnames bij K.SK. 25 juli 2018

Voetbalclub K.SK. Heist en VTM-soap Familie zoeken figuranten voor opnames in het sportcomplex langs de Lostraat. De opnames staan gepland in september en kaderen binnen de verhaallijn van het personage Jelle Van den Bossche, die bij een voetbalclub speelt.





"We willen zowel een fictief team als een fictieve supporterskern van een man of vijftig samenstellen uit figuranten. Trainer Karel Keleman van onze A-ploeg zag het niet zitten om samen met de spelers mee te doen aan de opnames, maar onze beloftespelers van de U18 en U19 kunnen dat opvangen. We zoeken dus vooral supporters. De opnamedag zou plaatsvinden van 18 uur tot 4 uur 's nachts en het publiek zou aanwezig moeten zijn van 20 uur tot 4 uur. De richtlijnen voor de figuranten worden die dag meer in detail uitgelegd", klinkt het bij de club.





Tijdens de opnames worden er verschillende onderdelen van het voetbalwereldje ingeblikt: de kleedkamers, wedstrijden en trainingen. De makers van Familie zullen ook oude beelden van matchen uit het verleden gebruiken. Figuranten moeten zich aanmelden via sofiedottermans@zodiakbelgium.com of dirk.poortmans@hotmail.com. De opnamecrew van Familie was eerder al in Heist-op-den-Berg voor opnames aan het Heilig-Hartcollege en het Kerkplein.





(AVH)