Geurhinder door mazoutvervuiling 29 januari 2018

In Heist-Goor is er al enkele dagen een felle geurhinder waar te nemen. Hulpdiensten kregen verschillende meldingen en gingen op zoek naar de oorzaak. Die werd gevonden in Mechelaars in Heist-Goor. "Er werd een verontreiniging door mazout waargenomen", meldt de lokale politiezone Heist-op-den-Berg. "De geur blijft mogelijk nog enkele dagen hangen." Volgens de politiezone is er geen gevaar voor de volksgezondheid. (TVDZM)