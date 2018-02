Gespreksavond over zelfstandig leven van persoon met handicap 14 februari 2018

De vzw Inclusief H organiseert op 20 februari een gespreksavond over de Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap. Verschillende organisaties zullen aanwezig zijn en verduidelijken op welke manier zij het zelfstandig leven voor een persoon met een handicap vergemakkelijken. Daarnaast worden ook drie woonprojecten voorgesteld. Julius Schellens is de gastheer van de avond. Hij won enkele maanden geleden de jaarlijkse prijs Lion-Francout, uitgereikt aan een volledig blind persoon die door zijn activiteiten zijn handicap te boven komt. De gespreksavond start om 19.30 uur in Zaal Velodroom van CC Zwaneberg. (AVH)