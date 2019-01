Gesloten herberg Piet Konijn verkoopt inboedel Antoon Verbeeck

17 januari 2019

De herberg Piet Konijn langs de Kleine Steenweg in Booischot verkoopt deze zaterdag haar inboedel. De zaak sloot vorig jaar de deuren, nadat zaakvoerders Tine Stas en Bart Van Asten voor een carrièreswitch kozen. Onder andere het bestek, de borden, het keukenmateriaal en de lampen worden aan de man gebracht. “Nu het duidelijk is dat er geen overnemer komt, hebben we besloten om de inboedel te verkopen. Echt alles wordt verkocht, en dat tegen een spotprijs. Thuis zijn we er toch niks mee. Bovendien is het ook leuk om zo nog eens oude klanten terug te zien”, aldus Tine. De inboedelverkoop van Piet Konijn start zaterdag om 11 uur.