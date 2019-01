Gepensioneerd pastoor Jef Bats (80) werkt verder als vrijwilliger: “Stilzitten is voor niemand goed” Antoon Verbeeck

15 januari 2019

16u36 0 Heist-Op-Den-Berg Pastoor Jef Bats (80) is sinds 1 januari op verplicht pensioen, maar aan stoppen denkt hij niet. Voortaan zal hij zich als vrijwilliger inzetten voor zijn Heistse parochies. “Van een opvolger is er nog geen sprake. Bovendien doe ik het gewoon nog te graag”, zegt de pastoor.

Pastoor Bats, afkomstig uit Berlaar Heikant, ging in 1985 aan de slag in Heist-Goor, nadat hij een twintig jaar lange carrière als lesgever Latijn-Grieks in het Heilig-Hartcollege erop had zitten. In de loop der jaren ontfermde de pastoor zich naast ‘t Goor ook over de parochies Zonderschot, Itegem, Booischot en Pijpelheide. Op 29 december werd hij er tachtig, de pensioengerechtigde leeftijd voor een pastoor. “Ik ben nu op verplicht pensioen”, vertelt Bats. “Nu ik er tachtig ben, heb ik geen parochiale verantwoordelijkheden meer en in principe zou ik mijn dagen kunnen slijten met televisie kijken en het lezen van boeken. Maar ik heb besloten om nog geen afscheid te nemen. Ik blijf werken in mijn parochies, zij het op vrijwillige basis.”

“Ik doe het gewoon nog graag. Ik kom in contact met mensen, ze kennen en vertrouwen mij. Als pastoor heb ik ook mooie momenten beleefd: huwelijken, doopsels,... Bovendien krijg ik veel steun vanuit de parochies. Als je er tachtig bent, voel je wel dat je bepaalde zaken niet meer kan of moeilijker zijn geworden. De laatste jaren heb ik dan ook een aantal taken doorgegeven aan medewerkers van het parochieteam. Zo zijn er op sommige plaatsen geen misvieringen meer, maar gebedsvieringen die door parochiale medewerkers worden geleid.”

De liefde voor zijn vak is voor Bats niet de enige reden om als vrijwilliger verder te gaan. “Ze vinden geen nieuwe pastoor. Van het bisdom heb ik alleszins nog niets vernomen rond een opvolger. Als er een brief van het bisdom in mijn bus verschijnt, gaat het meestal om het overlijden van een pastoor. We zijn een bedrijf in moeilijkheden geworden. De kans dat ze ooit een opvolger zullen vinden, is volgens mij dan ook zo goed als onbestaand. Wat de toekomst brengt is een raadsel, maar ik vermoed dat we meer gaan opschuiven naar parochies waar een leken, diaken of pastorale medewerker de taak van de pastoor zal overnemen.”

“Het is eigenlijk niet te vatten hoe hard het allemaal veranderd is. Om maar een voorbeeld te geven: vorig jaar had ik één huwelijk in de kerk van Heist-Goor, geen één in de kerk van Zonderschot. Dit jaar staan er voorlopig twee op de agenda voor Heist-Goor. Als ik hier kwam in ‘85 waren er ieder weekend vier missen en zaten de kerken vol, nu hebben we één misviering per weekend met een vijftigtal aanwezigen. Ook het aantal begrafenissen in de kerk gaat heel hard achteruit, met de opkomst van de funeraria. Toch denk ik dat ik nog steeds iets zinvol kan bijdragen in mijn parochies. Trouwens, stilzitten is voor niemand goed. Ook niet voor een pastoor van tachtig jaar.”