Genieten van koffie en vinyl bij Toekan Records in Bergstraat Zaakvoerders Kristof en Gert openen op 1 december de deuren Antoon Verbeeck

22 november 2018

13u45 3 Heist-Op-Den-Berg Kristof Meeus (37 jaar) uit Beerzel en Heistenaar Gert De Bie (40) openen begin volgende maand de bar en platenzaak Toekan Records in de Bergstraat. Verwacht je aan een uitgebreid aanbod vinyl, lekkere koffie, vers gebak, workshops en lezingen.

Kristof en Gert broeden al vier jaar op het plan om een eigen platenwinkel in het commerciële hart van Heist-op-den-Berg te openen. “Ik heb een achtergrond in het bijzonder onderwijs en ik mis mijn leerlingen, maar met deze zaak wordt een droom werkelijkheid. Ik wou altijd al iets met vinylplaten in combinatie met horeca doen, en vond met Gert de ideale zakenpartner”, legt Kristof uit. “Tijdens onze zoektocht naar een geschikte locatie zijn we op het voormalig pand van de speelgoedwinkel Elfjes en Draken in de Bergstraat gebotst. Ik was meteen verkocht. Het pand is verrassend groot en heeft karakter. Het retrobehang aan de muur, de vloer, de deuren,... het plaatje klopt.”

“Kristof draait na de optredens in De Living altijd platen en we delen samen onze passie voor vinyl. Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat we dit doen”, zegt Gert, zaakvoerder van Staminee De Living en Boekhandel Het Voorwoord in de Neerweg. Vooraan in het pand komt het horecagedeelte, met een zelfgebouwde bar, achteraan in de zaak kan je een plaat op de kop tikken. In de bakken met vinyl vind je zowel hedendaagse muziek als klassiekers, de één al zeldzamer dan de andere. Van Michael Jackson en een bak met kinderplaatjes tot Nana Mouskouri en The Bony King of Nowhere. “We bieden ook cd’s en platenspelers aan en via onze site kan je de Toekantips van de maand bestellen. In de bar kan je dan weer terecht voor een koffie van het Antwerpse Caffènation of gebak. Zaterdagnamiddag komt er telkens een muzikale gast langs om in de bar plaatjes te draaien.”

Op de bovenverdieping bieden Gert en Kristof enkele ruimtes aan voor vergaderingen en workshops. Een workshop zeefdruk staat al op de agenda. “We willen dat de klanten hier volledig tot rust komen, met iets lekkers in de hand en een leuk nummer op de achtergrond. Maar er mag ook iets te beleven zijn. Op 20 december komt muziekjournalist Jan Delvaux vertellen over het aandeel van Heist-op-den-Berg in de Belgische muziekgeschiedenis. Je zal hier ook op geregelde tijdstippen een akoestisch optreden of een lezing kunnen meepikken.”

“Heist-op-den-Berg draagt niet de stempel van een muzikale gemeente, maar dat is het wel”, vertellen Gert en Kristof. “Denk aan de Hnita Jazz Club, de optredens in de Living en de nieuwe concertorganisatie Trippel Twieje Nul. Met Toekan Records zijn we op missie om muziek nog een prominentere plaats te geven in Heist.” De deuren van Toekan Records gaan voor het eerst open op zaterdag 1 december. Volgende maand is de zaak alle dagen open van 9 tot 18 uur. De website www.toekanrecords.be gaat weldra online.