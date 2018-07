Gemeenteraadslid Jan Baestaens lijsttrekker van E.T.A+ 25 juli 2018

02u29 0

E.T.A+ trekt op 14 oktober naar de verkiezingen met 35 kandidaten op de lijst. Lijsttrekker van de partij is huidig gemeenteraadslid Jan Baestaens. Nieuwkomer Lieve De Ryck en OCWM-raadslid Geert Du Pont vervolledigen de top drie. De lijst wordt afgesloten door het trio Marcel Van Hoof, bekend van horecazaak De Oude Zwaan in de Bergstraat, teamverantwoordelijke bij Van Hool Bruno Van de Meutter en Dirk van den Broeck, webbeheerder van Heist Online. "Deze diverse maar gemotiveerde kandidaten sleutelen momenteel nog aan de definitieve inhoud van ons partijprogramma met daarin enkele spitsvondige speerpunten, die we binnenkort via diverse kanalen openbaar zullen maken. Met deze sterke ploeg, een ijzersterk programma en een weloverwogen campagne zijn wij klaar om onze gemeente mee te besturen", deelt de partij mee.





(AVH)