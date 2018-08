Gemeentelijke bekommernissen in enkele tekeningen gegoten 01 augustus 2018

Heist-Op-Den-Berg De drie partners vzw Den Draai, buurtwerking Pijpelheide en De Pit hebben een eisenbundel samengesteld op basis van bekommernissen van mensen in kansarmoede.

Deze eisen werden nu voorgelegd bij alle partijen die in Heist zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en werden door lid van de Algemene Vergadering van Den Draai Dirk Ceulemans geïllustreerd. Zo vind je zijn tekeningen aan de kringwinkel, in de Molenstraat en de Frans Coeckelbergsstraat. "In de aanloop naar de verkiezingen deden we een bevraging bij een grote groep mensen in armoede, verspreid over de hele gemeente. Uit die bevraging hebben wij de aandachtspunten gehaald die voor deze mensen op de voorgrond staan. Deze gaan over basisbereikbaarheid, dienstverlening, betaalbaarheid, basiszorg en participatie", zegt Louis Willemse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Den Draai. "Om deze eisen nog meer kracht bij te zetten, hebben we grote banners met tekeningen gemaakt. Wie we hiermee willen sensibiliseren? Zowel politici als burgers. Armoede is immers niet alleen een probleem in grote steden of elders, maar treft evengoed onze gemeente. Samen met buurtwerking Pijpelheide en De Pit hopen we dat we na 14 oktober 2018, samen met de mensen in kansarmoede, over die thema's rond de tafel kunnen gaan zitten met de verkozen politici." (AVH)