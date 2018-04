Gemeentediensten verhuizen in komende weken 21 april 2018

Het gemeentebestuur en het OCMW zijn deze week met een grote verhuisbeweging van hun diensten gestart. Zo verhuisde de jeugddienst naar De Sporthal. Volgende week zijn de financiële diensten van het OCMW en de gemeente (naar het gemeentehuis) en de cultuurdienst (bib) aan de beurt. In mei volgen nog de diensten Mobiliteit, Economie, Markten (gemeentehuis), Senioren, Buurtwerk en Heist in de Wereld , de vroegere Noord-Zuiddienst (OCMW-site). "Op termijn kijken we uit naar de bouw van een administratief centrum waarin ze allemaal ondergebracht kunnen worden. Maar om de dienstverlening naar de burger toe nu al te optimaliseren en de samenwerking tussen de teams te vergemakkelijken, gaat nu al een grote verhuisbeweging van start. De teams worden waar mogelijk bijeengebracht op één locatie", deelt burgervader Luc Vleugels (CD&V) mee. (AVH)