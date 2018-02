Gemeente wacht op subsidies voor meer leslokalen 13 februari 2018

Het gemeentebestuur wil zo spoedig mogelijk werk maken van een oplossing voor het capaciteitsprobleem in gemeentelijke basisschool De Zonne in Zonderschot. De gemeente huurt nu een extra klasunit en een lokaal van de nabijgelegen Chiro. "Nu blijkt uit een schouwingsrondgang dat ook de turnzaal te klein en gedateerd is. Er dient dringend iets te gebeuren, want door het plaatsgebrek kunnen de kinderen niet deftig naar school en moet De Zonne zelfs leerlingen weigeren", sprak gemeenteraadslid Jan Baestaens (E.T.A.) tijdens de gemeenteraad. Schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) wacht op goed nieuws van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). "In 2014 hebben we bij Agion voor de lagere school in Zonderschot subsidies aangevraagd voor de vernieuwing van het schoolgebouw. Die procedure is nog steeds lopende. De turnzaal is inderdaad heel oud en in onze subsidieaanvraag hebben we dan ook de plannen van een nieuwe gymzaal mee opgenomen. De oude zaal willen we op termijn afbreken", klinkt het. "Wat betreft de kleuterschool: vorig jaar hebben we een extra klascontainer gehuurd om het plaatsgebrek op te vangen. In onze subsidieaanvraag staat het plan om een klasje van de kleuterschool af te breken en op deze locatie twee nieuwe klaslokalen te bouwen, zodat het totaal op vijf klaslokalen voor de kleuterschool komt. Wij denken dat dit voldoende moet zijn om de capaciteitsproblemen op te lossen. Wij hopen zo spoedig mogelijk de subsidies binnen te halen en zullen bij Agion, dat 70 procent van de kosten zou dekken, gaan aandringen. (AVH)