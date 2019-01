Gemeente start met online meldpunt voor mishandelde of verwaarloosde dieren Antoon Verbeeck

29 januari 2019

16u56 0 Heist-Op-Den-Berg Het gemeentebestuur is met een online meldpunt voor mishandelde dieren gestart. Via de gemeentelijke website kan je voortaan een melding maken van een dier dat verwaarloosd of mishandeld wordt.

“Dieren liggen vele mensen nauw aan het hart. Daarom werd in onze gemeente een meldpunt voor dierenwelzijn opgestart. Op www.heist-op-den-berg.be/meldpunt vind je via ‘een melding waarvoor de gemeente kan tussenkomen’ het thema ‘Dierenwelzijn’”, deelt schepen van Dierenwelzijn Kathleen Vantyghem (N-VA) mee. “Heb je hier een melding over, vul dan het meldingsformulier in met alle relevante informatie, eventuele foto’s en de locatie waar je het probleem hebt vastgesteld. De betrokken teams contacteren dan de lokale politie om de zaak verder af te handelen.” Eerder werden er in Heist-op-den-Berg huisdierstickers gelanceerd, stickers die hulpdiensten in een noodsituatie waarschuwen dat er huisdieren aanwezig zijn in de woonst. De gemeente lanceert ook een oproep aan eigenaars van katten om hun dier te laten steriliseren of castreren.

Het meldpunt is te bereiken via deze link