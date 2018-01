Gemeente overgeheveld naar vervoersregio Turnhout 02u48 0

Heist-op-den-Berg is verhuisd van vervoersregio Mechelen naar vervoersregio Turnhout, tot onvrede van het gemeentebestuur. Heist zetelde sinds de opstart van de vervoersregio's in de Mechelse groep, maar werd zonder uitleg naar de Kempen verplaatst. In een vervoersregio kunnen steden en gemeenten suggesties doen rond openbaar vervoer.





"Wij werden hier niet van op de hoogte gebracht. Ik heb het moeten vernemen via notulen van de ministerraad. Onze gemeente telt meer busreizigers richting Mechelen, dan bijvoorbeeld richting Herentals of Geel. Deze overplaatsing naar vervoersregio Kempen is een onaangename verrassing", zegt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a). "Onze mobiliteitsambtenaar heeft een brief opgesteld die binnenkort naar de gouverneur, en ter kennisgeving aan de bevoegde minister, wordt opgestuurd. Als gemeente gaan we niet akkoord met deze werkwijze."





Volgens Patrick Cottenie van oppositiepartij N-VA is de indeling voorlopig. "Na een persoonlijke navraag bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ontvingen wij hiervan nogmaals de bevestiging. Gemeenten kunnen binnenkort hun voorkeur voor een vervoersregio doorgeven." (AVH)