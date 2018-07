Geldboete voor het bezit van een mes 17 juli 2018

De 21-jarige Hamza H. uit Heist-op-den-Berg heeft gisteren een geldboete van 800 euro opgelegd gekregen. De twintiger stond eerder voor de rechter in Mechelen nadat hij betrapt werd met een mes in zijn broekzak. "Een dat ik altijd op zak heb voor mijn werk", probeerde de jongeman nog tegen de Mechelse rechter. De politie had hem echter opgemerkt in de zomer van 2017. "Hij liep toen dronken op straat en werd bestuurlijke aangehouden. Bij het fouilleren werd het mes aangetroffen", zei de openbaar aanklager. Het feit dat hij alsnog voor de rechter stond, had te maken met het feit dat hij de minnelijke schikking niet had betaald.





(TVDZM)