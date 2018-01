Geen vuurwerkspektakel door wind STAD VERBIEDT AFSTEKEN VUURPIJLEN TIJDENS OUDEJAAR WANNES VANSINA

02u34 0 Marc Aerts Het was heel druk tijdens oudejaarsavond op de Grote Markt in Mechelen. Heist-Op-Den-Berg Mechelen moest oud naar nieuw zonder vuurwerk aan de Sint-Romboutskathedraal vieren, elders werd ook het afsteken van vuurpijlen door particulieren verboden, maar dat verbod volgden heel wat feestvierders niet op. Toch had het vuurwerk dramatisch kunnen aflopen toen een vuurpijl een 'corniche' in brand zette.

De stad Mechelen stelde een beslissing over het vuurwerk lang uit, maar uiteindelijk was de beslissing negatief. Iets voor 18 uur meldde burgemeester Bart Somers (Open Vld) dat het vuurwerk niet doorging. "Het advies van de brandweer is glashelder. Het risico bij rukwinden van 80km/u is te groot in een historische binnenstad."





Het dansfeest op de Grote Markt vond wél plaats. Ook zonder vuurwerk konden deejays Laton & Geo en Stijn van de Voorde op grote belangstelling rekenen. Opvallend: in Heist-op-den-Berg en Lier beslisten de burgemeesters om op advies van de brandweer de toelatingen voor het afsteken van vuurwerk in te trekken, al werd dat lang niet altijd nageleefd.





"Zowel professioneel als niet-professioneel vuurwerk is bij deze windsnelheden niet verantwoord", motiveerde Liers burgemeester Frank Boogaerts.





In Mechelen, nochtans deel van dezelfde brandweerzone, kwam er geen algemeen verbod op vuurwerk. Op verschillende plaatsen knalden de vuurpijlen dat het een lieve lust was, onder meer in Nekkerspoel. Daar liep het ook bijna slecht af, toen omstreeks 21.30 uur in de Sint-Rumoldusstraat een fusee in een kier van een corniche belandde. Daarop begon de dakrand te smeulen. Een toegesnelde politieagente kon de vlammen doven door er een bak water tegenaan te gooien. Even later kwam ook de brandweer ter plaatse. De schade bleef beperkt tot een klein stuk corniche. Volgens een buurtbewoner werden al de ganse dag fusees afgestoken in de straat en werd daar al melding van gemaakt bij de politie.





Ook in andere delen van Mechelen is het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk de dagen voor oudjaar een grote ergernis van veel bewoners.





Wannes Vansina Vanuit tuinen in Nekkerspoel werden toch een heleboel vuurpijlen de lucht in geschoten.