Geen stadionverbod, maar wel schuldig aan vechtpartij op KV Mechelen 11 augustus 2018

02u25 0

Vier jongeren tussen de 21 en 25 jaar oud zijn gezamenlijk veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.000 euro aan een slachtoffer van een vechtpartij. De vier supporters van KV Mechelen werden ook schuldig bevonden aan de slagen en verwondingen. De feiten speelden zich af na thuiswedstrijd van KV Mechelen tegen STVV vorig seizoen. Het slachtoffer was een andere KV-fan maar de slagen vielen buiten het voetbalstadion aan de hoofdingang. Hij raakte gekwetst door enkele klappen en stampen tegen het hoofd. "Op basis van camerabeelden en spotters kon de politie de verdachten identificeren", vertelde procureur de konings Lieselotte Claessens op de zitting. Er werden celstraffen van drie tot zes maanden gevorderd, gekoppeld aan boetes die tot 800 euro kunnen oplopen. Het parket vroeg tot slot ook nog een stadionverbod tot zes maanden voor de vier jongeren. "Een strenge straf", vond hun raadsman Frédéric Thiebaut "Dit zijn geen hooligans. Dit incident, dat overigens niet wordt betwist, heeft niets met het voetbal te maken. Het was een vete tussen een van mijn cliënten en het slachtoffer." De verdediging vroeg en kreeg een opschorting van straf gekoppeld aan probatie-voorwaarden. De vier zullen een cursus omgaan met geweld moeten gaan volgen. Tot slot ging de rechter ook niet in op het stadionverbod. (TVDZM)