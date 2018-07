Geen rockavond, wél zomerfeestje op Lo Kermis 13 juli 2018

De hoek van de Lostraat en industriepark zone B is van 27 juli tot en met 31 juli het decor van Lo Kermis. Nieuw dit jaar is de 'Summer Fiesta' op zaterdag, die de rockavond vervangt. "Op vrijdag wordt de aftrap gegeven met de Totally Loss schuimparty, ondertussen een klassieker op de fuifkalender. Met de Summer Fiesta op zaterdag willen we de bezoekers iets nieuw aanbieden. Die dag zullen de bands Shotgun en Domino voor de nodige sfeer zorgen", zegt medeorganisator Steven Scheirs. "Voor de overige dagen houden we vast aan ons vertrouwd concept. Zondag is er de Schlagerparade met onder andere Sergio, Sam Gooris, Paul Severs, Luc Steeno en Steve Tielens. Op maandag vindt onze kienavond plaats en op dinsdag wordt de kermis afgesloten door het orkest Music Line. Ons mosselrestaurant is iedere dag vanaf 17 uur open. Op zondag opent het al om 12 uur de deuren." (AVH)