Gedeputeerde De Haes stopt als voorzitter Horeca Zuiderkempen 07 maart 2018

Jan De Haes heeft gisteren afscheid genomen van zijn rol als voorzitter van Horeca Zuiderkempen. De Haes, zaakvoerder van café 't Hoekske en 't Eetkafee in Heist-op-den-Berg, is sinds enkele maanden voor zijn partij N-VA provinciaal gedeputeerde met de bevoegdheden recreatie- en groendomeinen, toerisme, veiligheid en sport. De combinatie gedeputeerde en voorzitter van een beroepsvereniging als Horeca Zuiderkempen, past volgens hem niet. "In 1989 stond ik mee aan de wieg van Horeca Zuiderkempen en vervolgens was ik twintig jaar lang secretaris van de vereniging. De laatste negen jaar was ik voorzitter. Ik blijf wel actief in het bestuur en zal de nieuwe voorzitter dan ook ten volle steunen."





Bart Cortens van restaurant Wilgenhoeve in Pijpelheide volgt De Haes op als voorzitter. Roel Dom van Staminee De Living in Heist-op-den-Berg vult de rol van secretaris in. (AVH)