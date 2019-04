Gastronomisch restaurant A la carte failliet verklaard Antoon Verbeeck

10 april 2019

De ondernemingsrechtbank in Mechelen heeft op maandag het Heistse gastronomisch restaurant A la carte op de hoek van de Stationsstraat en Oude Liersebaan failliet verklaard. De zaak was elf jaar lang in handen van chef Jess Van Weert, toen die in het najaar van 2017 het restaurant verkochte aan zijn souschef Job Docx. Sindsdien stond de zaak op naam van Docx’ moeder Ingrid Roose. De rechtbank stelde François Van Camp aan als curator, die eveneens de faling van traiteursbedrijf Kok-O-Vin van Docx afhandelt. Volgens de curator zou de communicatie met de twee betrokkenen stroef verlopen, zowel over het dossier Kok-O-Vin als A la carte. Het faillissement van het gastronomisch restaurant komt er na een dagvaarding door schuldeisers.