Gastgezinnen voor Italianen gezocht 11 april 2018

02u55 0 Heist-Op-Den-Berg Het Twin City project van Heist-op-den-Berg met het Italiaanse Ercolano zoekt gastgezinnen.

Van 19 tot 24 april zijn er 42 Italianen op bezoek in Heist. Initiatiefneemster Bernadette De Cat zoekt momenteel nog enkele Heistse gezinnen die een Italiaan willen opvangen. "De zoektocht naar gastfamilies verloopt vlot, maar vooral voor de jongeren zoeken we een tijdelijke stek. Kandidaten mogen zich dus nog steeds aanmelden. Ik kan de gastgezinnen niet vergoeden, maar hun gastvrijheid wordt gewaardeerd", klinkt het. Wie een Italiaan in huis wil halen, moet mailen naar bernadettedecat@hotmail.com. (AVH)