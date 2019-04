Garageverkoop van meer dan 1.500 vintage meubels en spullen Antoon Verbeeck

17 april 2019

10u55 0 Heist-Op-Den-Berg In de Cuperuslei 1 kan je op 26, 27 en 28 april gaan snuisteren in een garage vol vintage meubels, interieurspulletjes, vinyl en speelgoed.

De initiatiefnemers willen hun collectie uit de jaren 50, 60, 70 en 80 uitdunnen en aan keuze is er alvast te over. Maar liefst 1.500 stuks worden er aan de man gebracht. Vrijdag 26 april is iedereen welkom tussen 12 en 21, op zaterdag 27 april van 10 en 18 uur en zondag 28 april van 11 en 16 uur.