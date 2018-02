G-muzikanten jammen met Polle Pap 27 februari 2018

De G-muzikanten kwamen gisteravond in CC Zwaneberg samen om opnieuw te jammen met hun peter Paul 'Polle Pap' Michiels. Het initiatief, dat van start ging in 2013, lokt bij elke jamsessie een aantal nieuwe muzikanten. "Het is belangrijk dat we ons G-muziekproject onder de aandacht blijven brengen. We zien muzikanten uit hun schulp komen en openbloeien. Voor hen is dit therapie", vertelt Bernadette De Cat, coördinator van het project.





Conga's

De jamsessies met Michiels verlopen telkens in het gezelschap van professioneel muziektherapeute Jolien Vrolix. Gisteren ontvingen de muzikanten twee conga's van Heistenaar Jelle D'Helft. Dorien Ooms schonk haar buffetpiano weg weg. Daarnaast ontving het project ook 250 euro van de organisatoren van de G-Party Après Ski Edition. (AVH)