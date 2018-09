Freinetschool voor 3 miljoen euro in het nieuw OUDERS EN LEERLINGEN TRIANGEL ONTDEKKEN KLASLOKALEN ANTOON VERBEECK

03 september 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg De leerlingen van GO!-freinetschool Triangel hebben zaterdag, samen met hun ouders, de tien nieuwe klaslokalen, sportzaal en keuken ontdekt. 3,2 miljoen euro kostten de veranderingen. "We krijgen onze jongste met geen stokken uit zijn nieuwe klas", lacht mama Bette Jansen.

Patrick Leunens, coördinator van Triangel, is blij dat de 183 leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar meteen goed zitten. "Het nieuwe schoolgebouw telt in totaal tien grote klaslokalen. Elk klaslokaal heeft een verhard buitenterras en een eigen klastuin. Naast een gemeenschappelijk documentatiecentrum en een atelierkeuken, die op maat van de kinderen is gemaakt, is er in het gebouw ook een sportzaal. Deze kan omgetoverd worden tot een theater- of filmzaal. Er kwam ook nieuw sanitair en een deel van de speelplaats kreeg een overkapping, waardoor je bij regen van de ene klasruimte naar de andere kan gaan zonder nat te worden. Onze 50 meter lange speel-leer-straat verbindt de klassen met de andere ruimtes. De 'straat' is overdekt met een doorzichtige dakstructuur en verwarmd", vertelt Leunens. "Behalve enkele kleine werken in de atelierkeuken en het installeren van lampen in de speel-leer-straat is het nieuwe schoolgebouw gebruiksklaar. In 2012 werden de eerste stappen voor de werken gezet en zaten we met de leerkrachten en ouders samen om na te denken over de toekomst van onze school. Onze oude gebouwen hadden hun beste tijd gehad en er moest iets veranderen. Dat ik vandaag dit gebouw mag voorstellen aan de kinderen en ouders, maakt me trots." De school vierde de opening van het nieuwe gebouw met een 'potluck', een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt en deelt met alle andere aanwezige gasten. "De ouders hadden een belangrijke inbreng in de nieuwbouw. Het afgelopen schooljaar was ook niet meteen het meest comfortabele voor de kinderen. Ze kregen les in containerklassen of oude paviljoenen. Het is belangrijk dat de ouders weten waar hun kinderen dit schooljaar hun dagen spenderen", aldus Leunens.





Fikse verbetering

De nieuwbouw van Triangel kreeg een dikke duim van de kinderen die zaterdag aanwezig waren. Ook de ouders zijn enthousiast. "De oude paviljoenen waren helemaal versleten. De vorige turnzaal kan je niet vergelijken met die ze nu hebben en de klassen zijn heel mooi ingericht. Dit is een fikse verbetering", vertellen Sofie Van Doninck en Jelle Van Aken. "Het nieuwe schoolgebouw ziet er heel goed uit", zegt mama Bette Jansen. "Onze jongste heeft ondertussen zijn nieuwe klaslokaal ontdekt. We krijgen er hem met geen stokken uit."





De totale kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 3,2 miljoen euro, volledig gefinancierd door het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.