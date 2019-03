Freinetschool krijgt financiële steun voor vergroenen van domein Antoon Verbeeck

12 maart 2019

13u11 0 Heist-Op-Den-Berg Freinetschool Triangel uit Booischot wil haar schooldomein herinrichten en krijgt daarvoor de financiële steun van Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte. Deze twee partners belonen onder de naam ‘Operatie Perforatie’ elf projecten die overbodige verharding inruilen voor water en groen. Triangel diende een project in en ontvangt 5.500 euro.

“Eerst willen we de oude school inruilen voor een compactere versie, waarbij de ontharde ruimte wordt ingericht als Triangeltuin. Daarnaast willen we de op het bouwaanvraagplan voorziene verhardingen bij uitvoering direct bijsturen waar mogelijk, zodat we functionele verhardingen enkel laten leggen waar nodig is en bepaalde zones kunnen vergroenen. Tenslotte willen we ook de aangelegde verhardingen in de zone voor de achteruitbouwstrook en langs de fietsenstalling wegnemen of ontpitten”, zegt Patrick Leunens, coördinator van Triangel.

“De school heeft ook een voorbeeldfunctie naar alle gezinnen die bij de school betrokken zijn en naar de buurt toe. We moeten anders leren denken en omgaan met de noodzaak aan verhardingen in ons versteend Vlaanderen. Het gaat om het ontharden van kleine oppervlakten, maar zichtbaar vanaf het openbaar domein. Ze bepalen mee de uitstraling van de school en die moet groener, zachter, uitnodigend en respectvoller zijn dan de recent aangelegde klinkerwoestijn. We willen hier een statement maken en een nieuwe generatie kinderen vormen die de aarde niet zien als een winstgevende bron van te exploiteren grondstoffen, maar eerder als een ecosysteem om zorg voor te dragen.”