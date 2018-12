Fons (7) slaapt op kartonnen doos na bezoek aan Brussel: “Ik wil weten hoe dat is voor die arme mensen” Antoon Verbeeck

13 december 2018

17u59 0 Heist-Op-Den-Berg De 7-jarige Fons Stikkers uit Heist-op-den-Berg sliep al drie nachten op een kartonnen doos in zijn slaapkamer en denkt nog niet aan stoppen. De jongen bezocht onlangs een dinoshow in Brussel, maar het waren vooral de daklozen in de Brusselse metro die hem hebben aangegrepen. “Fons vraagt me hoe het komt dat die mensen daar wonen. Tja, leg dat maar eens uit aan een manneke van 7”, aldus zijn mama Tine.

Fons en zijn broer Mon en mama Tine Stikkers (44 jaar) bezochten op zondag ‘Walking with dinosaurs’, een cadeautje van de Sint. “Toen we onderweg waren naar de show passeerden we in het metrogebouw aan Brussel Centraal enkele daklozen. We waren gehaast en hadden geen tijd om wat geld te geven, tot spijt van Fons. Hij bleef er tijdens de show maar over bezig. Op de terugweg hebben we aan een dakloos koppel iets gegeven”, vertelt Tine. “Bij het naar bed gaan op maandag werd pas echt duidelijk dat hij was aangegrepen. ‘Ik ga vandaag op een doos slapen om te weten hoe dat voor die arme mensen is’, vertelde hij me. In eerste instantie zag ik dat niet zitten, want de dag erna moest hij naar school. Uiteindelijk heb ik hem dat toch laten proberen. Ik dacht namelijk dat hij het al snel voor bekeken zou houden. Zijn broer Mon wou trouwens ook op een doos slapen, maar hij vond geen doos en had het koud.”

Fons sliep uiteindelijk de hele nacht op zijn kartonnen doos. Dat deed hij nu al drie nachten op rij. “Ik merkte pas toen ik zelf ging slapen dat hij zijn pyjama had ingeruild voor zijn kledij. Vast omdat de mensen op straat... De tweede nacht heb ik hem voorzien van een dik donsdeken, een zacht kussen en de nodige knuffels, maar het blijft wel hard natuurlijk. Fons heeft me nu ook al gevraagd of hij niet buiten mag liggen, wat ik uiteraard een brug te ver vind. Oké mama, dan doe ik dat wel in een tentje tijdens de lente, is zijn reactie. Tot mijn grote verbazing heeft hij geen pijn van op de grond te slapen. Iedere ochtend vraag ik hem of hij niet stijf is, maar daar heeft hij dus geen last van. Ik weet niet of hij dit nog lang gaat volhouden, maar aan stoppen denkt hij niet. Vanavond overnacht hij bij zijn vader. Ik laat voorlopig de doos in zijn slaapkamer liggen.”

“In Antwerpen zal hij ook wel eens een dakloze hebben gezien, maar dit is de eerste keer dat hij hem dit zo hard aantrekt. Hij is een echte jongen, maar wel één met een klein hartje. Als bijvoorbeeld de kat een muis heeft gevangen, vindt die dat heel erg voor die muis. Hij leeft dan echt mee”, zegt Tine. “Fons vraagt me nu hoe het komt die mensen daar liggen. Leg dat maar eens uit aan een manneke van 7. Als een kind van 7 zoveel medeleven toont met arme mensen en voelt dat dit niet juist is. Hoe komt het dan dat een volwassen persoon zijn hart en land niet kan openen voor deze mensen? Ik ben fier op mijn zoon. Het is mooi ventje, zowel vanbinnen als vanbuiten.”