Fietstocht langs kapelletjes 01 juni 2018

03u01 0

Toerisme Heist-op-den-Berg biedt sinds kort de Kapelletjesfietstocht aan, een tocht van 70 kilometer langs 38 kapellen in de gemeente. Davidsfonds Booischot stak samen met het gemeentearchief, Toerisme Heist-op-den-Berg, heemkring Die Swane en particuliere liefhebbers de fietstocht ineen. In een brochure, beschikbaar op de dienst Toerisme, vind je over elk kapelletje een korte uitleg terug. (AVH)