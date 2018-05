Fietstocht kaart onveilige punten aan 24 mei 2018

De KWB van Schriek & Grootlo en de Fietsersbond van Heist-op-den-Berg rijden op zaterdag langs verkeerspunten in Schriek en Grootlo. Op deze manier willen ze aantonen waar er volgens hen nog verbeteringen nodig zijn op het gebied van verkeersveiligheid. De deelnemers rijden voornamelijk langs wegen die door de schoolgaande jeugd worden gebruikt. De Fietsersbond licht nadien het gemeentebestuur in over de punten die tijdens de fietstocht aan bod kwamen. Iedereen is welkom om op zaterdag de KWB en de Fietsersbond te vergezellen. Deelnemen is gratis. Het peloton vertrekt om 10 uur aan de kerk in Schriek. (AVH)