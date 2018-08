Fietser naar ziekenhuis na aanrijding 04 augustus 2018

Een 20-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg werd donderdagavond met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven nadat ze op het kruispunt van de Diestsesteenweg en de Molenstraat in Kessel-Lo in een aanrijding betrokken raakte. De vrouw reed met haar fiets op het fietspad toen ze werd aangereden door een wagen die de Molenstraat wilde indraaien. (ADPW)