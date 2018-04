Fiets gestolen na anderhalve fles Martini 24 april 2018

Een jongeman uit Heist is zich moeten gaan verantwoorden voor de diefstal van een fiets uit het flatgebouw waar zijn broer woont. Hij pleegde de diefstal nadat hij anderhalve fles Martini had leeggedronken. "Ik kan het me niet meer herinneren", gaf hij eerlijk toe op zitting. "Ik ben geen heilige. Ik heb een alcoholprobleem. En als ik te veel gedronken heb, weet ik soms niet meer wat ik heb gedaan."





Verder moest de Heistenaar zich ook nog verantwoorden voor drugsbezit. Enkele dagen voor de diefstal werd hij bij een politiecontrole betrapt met in het bezit van amfetamines. In totaal vorderde de openbaar aanklager dertien maanden en een geldboete van 1.100 euro effectief. Er werd vanuit de verdediging nagedacht over het opleggen van een maatschappelijke enquête. Alleen zo kon er naar verluidt een juiste straf worden opgelegd. Vonnis binnenkort.





(TVDZM)