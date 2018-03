Fanfaremuzikant staat terecht voor aanranding minderjarige 16 maart 2018

02u57 0

Een fanfaremuzikant uit Heist-op-den-Berg diende zich donderdag te verantwoorden voor aanranding van een 14-jarig meisje uit dezelfde muziekvereniging.





De feiten speelden zich op 5 februari vorig jaar thuis af bij de beklaagde. Zijn slachtoffer was bij hem op bezoek om een film te komen kijken of een gezelschapsspel te spelen. Omdat ze zich gespannen voelde, bood hij haar aan haar "een soft massage" te geven. Daarop kleedde het meisje zich tot op haar onderbroek uit en ging ze op bed liggen. Beklaagde masseerde niet alleen haar rug, maar trok ook haar slip uit en betastte haar vagina. Hij masturbeerde in zijn broek en vroeg haar om hem te helpen, wat ze weigerde. Geweld kwam er niet aan te pas, de feiten lieten wel een diepe indruk na bij het slachtoffer. Ze heeft moeite zich te concentreren en sinds dit jaar is ze in begeleiding bij een psycholoog.





"Ik wil mij nogmaals duizend keer excuseren en vergeving vragen", richtte beklaagde zich tot zijn slachtoffer. Hij trok zich op vraag van de familie volledig terug uit de fanfare.





Volgens zijn advocaat ging het om een geïsoleerd geval en heeft zijn cliënt geen pedofiele neigingen. De procureur vorderde een jaar cel met probatie-uitstel. De burgerlijke partij vroeg een contactverbod en een schadevergoeding van 15.000 euro. (WVK)