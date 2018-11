Fanfare Sint Jansvrienden herdenkt einde oorlog met spektakelconcert Antoon Verbeeck

05 november 2018

12u39 0 Heist-Op-Den-Berg In het kader van de herdenking van het einde van WO1 brengen dirigent Kristof Falise en de muzikanten van de Koninklijke Fanfare Sint Jansvrienden uit Wiekevorst op 9 november het totaalspektakel ‘Engelenburcht – Hartslag van een dorp in 1914’ in CC Zwaneberg.

In de 75 minuten durende voorstelling kruipen meerdere vertellers in de huid van verschillende personages. “Ze vertellen de geschiedenis gezien door de ogen van de mensen die er deel van uitmaakten. Daarnaast wordt de schrijnende getuigenis van een vluchteling anno 2018 verteld. De verwijzing naar de huidige vluchtelingenproblematiek maakt pijnlijk duidelijk dat na 100 jaar dit verhaal nog steeds brandend actueel is”, deelt voorzitter van de fanfare Luc Van De Sande mee. De muzikanten worden voor de gelegenheid aangevuld met vertellers uit de Heistse Academie voor Muziek, Woord en Dans. In de Velodroom is doorlopend de tentoonstelling ‘WO-1 in Groot Heist’ te bezichtigen met unieke foto’s die beschikbaar zijn gesteld door de geschiedkundige vorser Paul Van Hove. Kaarten kosten 12 euro en zijn beschikbaar bij de muzikanten of via guido.milis@hotmail.com.