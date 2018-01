Fanfare moet snel Zaal Fort verlaten 02u55 0

Fanfare De Eendracht zal deze maand nog Zaal Fort moeten verlaten. Het pand is momenteel in handen van Gust Rymenants, die er een aantal renovatiewerken wil uitvoeren. De huurprijs gaat vervolgens de hoogte in naar 800 euro per maand, een bedrag dat de vereniging niet op tafel kan leggen. "De fanfare kan zelf andere verenigingen inschakelen om het gebouw en de huurprijs te delen, of er komt een externe exploitant waarmee de fanfare mee in overleg kan gaan", klinkt het bij de eigenaar. "Tegen uiterlijk 15 januari moet de fanfare de zaal verlaten, zodat we met de vernieuwingswerken kunnen starten." (AVH)