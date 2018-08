Fanfare kookt tijdens restaurantdag 01 augustus 2018

De Schriekse fanfare De Ware Eendracht houdt op zondag 2 september een restaurantdag. Die vindt plaats in de fanfarezaal aan de Leo Kempenaersstraat. Als voorgerecht is er verse soep. Voor het hoofdgerecht kan u kiezen tussen vidé, koude schotel met zalm of biefstuk, geserveerd met frietjes. Nieuw is de saladbar. Als nagerecht krijg je een ijsje. Ook de jongsten worden niet over het hoofd gezien. Voor hen is er een kinderschotel met curryworst en frietjes. Vooraf inschrijven is niet nodig. De keuken is open van 11.30 tot 19.30 uur. (AVH)