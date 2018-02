Expo en lezingen rond porselein 01 februari 2018

In de exporuimte van het Heistse Cultuurcentrum Zwaneberg kan je van 2 tot en met 25 februari de tentoonstelling 'Porseleinspiegelingen' bezoeken. Deze tentoonstelling is ontstaan onder curator Patty Wouters die de werken van twintig professionele porseleinkunstenaars samenbracht. Leerlingen keramiek van verschillende academies, onder andere die van Heist-op-den-Berg en Lier, hebben zich gespiegeld aan de porseleinen werken van de professionele kunstenaars uit de tentoonstelling. Een selectie werd gekoppeld aan de werken van deze internationaal befaamde keramisten. In het kader van deze tentoonstelling vinden in de loop van februari twee lezingen plaats. Op woensdag 7 februari vertelt Linda Bloomfield over haar werk en haar manier van werken in de Lierse academie. Piet Stockmans brengt op maandag 12 februari in CC Zwaneberg een overzicht van zijn werk als industrieel vormgever, ambachtsman en beeldend kunstenaar. (AVH)