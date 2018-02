Exotische vogels ontsnappen uit kooi verkoper 16 februari 2018

02u44 0 Heist-Op-Den-Berg Bij vogelverkoper Gorgon Bellekens (75) uit de Isschotweg zijn woensdagavond drie zeldzame volgens ontsnapt. De dieren vonden zelf een manier om uit de kooi te ontsnappen. Samen hebben ze een waarde van zo'n 1.500 euro.

Het gaat om een koppel blauwe eksters en een Blauwe Mexicaanse langstaartgaai. Vooral die laatste is uniek. "Ik zoek al een half jaar naar een vrouwelijk exemplaar, maar kan er nergens één vinden. Het was mijn favoriete vogel. Uren kon ik er naar kijken", legt Gorgon uit. "Woensdagavond, rond een uur of half vijf, merkte ik dat de drie vogels waren verdwenen. Diefstal is uitgesloten, dan had ik het wel gemerkt. Enkele maanden geleden peuterde ze het slot van de kooi open, maar konden ze niet ontsnappen omdat de deur van het hok gesloten was. Deze keer had de wind de deur open geblazen en zijn ze uit het hok kunnen vliegen. Het is de eerste keer dat dit me overkomt. Het gebeurt wel eens dat er tijdens een markt één van mijn vogels uit zijn kooi ontsnapt, maar uit mijn eigen hokken is er in die vijftig jaar dat ik dit doe nog nooit één vogel gaan vliegen."





"Ik schat hun overlevingskansen in de natuur laag in. De drie ontsnapte vogels zijn hier geboren. Ze hebben altijd hun eten gekregen en hebben er nooit naar moeten zoeken. Ik verwacht ook niet dat de lokale eksters en kraaien hen goed zullen onthalen." Gorgon hoopt nu dat de dieren terug naar hun kooi keren voor voedsel. "Zelf gaan zoeken is een onmogelijke opdracht, ze kunnen nu overal zitten. Zowel de blauwe eksters als de langstaartgaai zijn geringd. Misschien dat iemand hen in hun hof ziet zitten en kan vangen. Uiteraard mag de persoon die mij de vogels terugbrengt zich aan een mooi cadeau verwachten", klinkt het. (AVH)