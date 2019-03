Ereburger van Heist-op-den-Berg en ex-paracommando Florent Rens (77) overleden Antoon Verbeeck

01 maart 2019

18u33 0 Heist-Op-Den-Berg Ereburger van Heist-op-den-Berg Florent Rens is begin deze week op 77-jarige leeftijd overleden. Rens ontving het ereburgerschap na zijn deelname aan de militaire operatie Rode Draak ten tijde van de Congocrisis in Stanleyville, Congo-Kinshasa. Hij overleed aan de gevolgen van darmkanker.

“Vader sloot zich in 1961 aan bij het leger. Drie jaar later nam hij als paracommando van het 1ste para uit Diest deel aan operatie Rode Draak. Toen hij op 1 december 1964 terugkeerde uit Congo-Kinshasa werd hij geëerd door koning Boudewijn, enkele maanden later ontving hij het ereburgerschap van Heist-op-den-Berg. Daar was hij heel trots op. Het tinnen bord dat hij van de gemeente ontving als ereteken kreeg een mooi plaatsje in huis. Enkele jaren na Rode Draak is hij uit het leger gestapt; hij had in Congo-Kinshasa te veel meegemaakt. Hij verdiende daarna zijn brood als slager in loondienst”, vertelt zijn dochter Ingrid.

Vier jaar geleden werd bij Rens darmkanker vastgesteld. “Hij heeft altijd de moed gehouden, maar eind vorig jaar werd duidelijk dat het niet meer goed zou komen. Op maandag is hij overleden.” Maandag 4 maart om 10.30 uur wordt er afscheid genomen van Rens in uitvaartcentrum De Ryck in Heist-op-den-Berg. Rens laat een dochter en kleindochter na.