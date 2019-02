Elentriek speelt 18.500 euro bij elkaar voor goede doelen Antoon Verbeeck

07 februari 2019

09u16 0

Het benefietconcert Elentriek voor ‘t Leven 2018, een organisatie van de band Elentriek en cultuurcentrum Zwaneberg, bracht 18.500 euro op. Het nummer dat het meeste geld in het bakje bracht was ‘Leef!’ van Hazes Junior. 1.577 euro had het publiek veil om het nummer in de setlist van Elentriek te krijgen. ‘Toverdrank’ van Guido Belcanto (542 euro) en ‘Stiekem Gedanst van Toontje Lager (520 euro) waren eveneens populair. De opbrengst van het uitverkochte concert wordt verdeeld onder drie goede doelen: De Speelhoeve, Akabe Albatros Pijpelheide en G-muziek Heist-op-den-Berg.