Eetfestijn of niet, de plicht roept: brandweer laat alles vallen in de keuken om zware woningbrand te blussen Antoon Verbeeck

17 februari 2019

13u23 3 Heist-Op-Den-Berg Een woning langs de Twaalfbunder in Pijpelheide (Booischot) werd zondagvoormiddag getroffen door een zware brand. De bewoners, een jong gezin van drie, konden aan de vlammen ontsnappen. De man des huizes werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij rook had geïnhaleerd en een brandweerman raakte gewond bij de interventie. Net die dag organiseerden de brandweermannen een eetfestijn.

De brandweermannen van zone Rivierenland post Heist-op-den-Berg waren zondag in de parochiezaal van Booischot alles in gereedheid aan het brengen voor een eetdag met mosselen, kip en friet voor familie, vrienden en sympathisanten. Tot om 10.30 uur de plicht riep: een uitslaande brand in een woning in Pijpelheide, een dorp verder.

Elektriciteitskast

“De oproep kwam binnen als een defect aan een elektriciteitskast. Bij aankomst waren de collega’s van brandweerzone Rivierenland post Putte al ter plaatse en bleek dat het om een uitslaande brand op de benedenverdieping van de woning ging”, zegt brandweerofficier Rudy Nuyens. “De brand is ontstaan ter hoogte van de elektriciteitskast, die in een apart kastje in de gang hing. De schade is aanzienlijk. De benedenverdieping is uitgebrand en ook de bovenste verdieping liep rookschade op.”

“Vanuit mijn tuin zag ik een hevige rookontwikkeling bij de achterburen. Dat zal geen vuurke-stook zijn, dacht ik. Ik heb dan meteen de 112 gebeld”, getuigt een buurman.

Kat genomen en weg

Het koppel en hun kind waren thuis toen de brand ontstond. Gelukkig waren ze bij de pinken en konden ze op tijd de benen nemen. “Toen we de vlammen zagen, hebben we de kat genomen en zijn we gevlucht. We hebben nog geprobeerd om de brand te lijf te gaan met het brandblusapparaat van onze wagen, maar dat hielp niet. Er was niets tegen te doen. We verblijven voorlopig bij mijn schoonouders”, getuigt de bewoonster kort. Haar echtgenoot had tijdens de bluspoging rook geïnhaleerd en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Extra moeilijkheid bij de interventie was dat het getroffen huis in een doodlopend straatje staat. “Het is niet gemakkelijk om hier alles te organiseren met verschillende ambulances, brandweerwagens en de wagen van de medewerker van Fluvius. Bovendien raakte ook een collega-brandweerman gewond tijdens de interventie. Bij het blussen viel hij van de trap en raakte hij gewond aan zijn knie. Het zou meevallen, maar voor alle zekerheid hebben we voor hem een ambulance laten komen.”