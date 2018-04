Eetdag veldrijder Lennie Verhaegen lokt honderden eetlustigen 17 april 2018

02u25

Tremelose veldrijder Lennie Verhaegen (centraal) mocht tijdens het voorbije weekend enkele honderden hongerigen ontvangen op de derde editie van zijn eetdag. Dit vond andermaal plaats in zaal De Magneet, op de Kapelstraat in Grootlo, nabij Schriek. Zijn vader Rudi bediende de bezoekers, zijn moeder Tanja (derde van rechts) bemande zoals steeds enorm enthousiast de inkom. Zijn ploegleider bij het Young Cycling Talent Demer en Dijle, Kris Van Meldert (eerste van links), kwam eveneens de handen uit de mouwen steken. Lennie zelf was enorm tevreden over de opkomst en over de inzet van zijn familie, vrienden en sympathisanten.





(SVDL)