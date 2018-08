Eet je buikje rond ten voordele van motorcrossers 21 augustus 2018

Ten voordele van motorcrossers Dante en Luca Nijs uit Tremelo wordt vandaag nog een eetdag georganiseerd in zaal De Magneet in de Kapelstraat in Grootlo. De aanwezigen hebben er buiten mosselen keuze uit vol-au-vent, koude schotel, een kindermenu en desserts. Iedereen is welkom tussen 17 en 21.30 uur.





(SVDL)