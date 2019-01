Eerste spadesteek voor nieuwe buurtplek op ‘t Werft Heist-op-den-Berg

21 januari 2019

De realisatie van de nieuwe buurtplek ‘t Werft in Heist-Station is gestart. In de eerste weken van het nieuwe jaar werd een deel van de plantzones voorbereid en werd een eerste aanplanting uitgevoerd. De komende maanden wordt de buurtplek, dat de nieuwe buur is van de Chiro en het Heilig-Hartcollege, verder aangekleed. Vandaag om 11 uur ging de eerste schop in de grond. “In het voorjaar van 2019 worden de padenstructuur en het sportveld aangelegd. Heuvels en een amfitheater brengen reliëf. In de zomer worden recreatie- en spelelementen geplaatst en er komen zitbanken, picknicktafels, wilgenhutten en een speelparcours. In het najaar wordt de aanplanting afgewerkt”, delen de gemeente en Regionaal Landschap Rivierenland mee. Voor de plantwerken wordt samengewerkt met de Heistse Atheneum tuinbouwschool. Er zullen ook nog co-creatiemomenten worden georganiseerd voor de buurtbewoners, leerlingen van het Heilig-Hartcollege en de Chiro.