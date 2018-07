Eedaflegging van inspecteur op bouwmisdrijven 19 juli 2018

02u44 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeente Heist-op-den-Berg heeft sinds gisteren een verbalisant en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. Els Van Rillaer legde in de raadzaal bij burgervader Luc Vleugels (CD&V) de eed af en zal deze nieuwe functie invullen.

Verbalisant en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn twee nieuwe functies die opgelegd worden door het handhavingsdecreet van 1 maart 2018.





"Vele steden en gemeenten besteden deze functies uit aan bijvoorbeeld IOK. We zijn dan ook trots dat we dit in Heist-op-den-Berg binnenshuis kunnen houden. Els was de voorbije jaren al werkzaam als deskundige Ruimtelijke Ordening - Handhaving in de gemeente", deelt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) mee.





Inbreuken

Als verbalisant en stedenbouwkundig inspecteur ben je bevoegd om bouwmisdrijven en bouwinbreuken vast te stellen. Je treedt zowel strafrechtelijk als administratief op tegen bouwmisdrijven. De decreetgever heeft bepaald welke handelingen en omissies onder misdrijven of inbreuken vallen. Bouwmisdrijven worden vastgelegd in een 'proces-verbaal' en inbreuken in een 'verslag van vaststelling'.





Contact met politie

De stedenbouwkundig inspecteur staat ook rechtstreeks in contact met de politie, het parket en de Afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. In samenwerking met deze instanties worden bouwmisdrijven of bouwinbreuken op de best mogelijk manier aangepakt. (AVH)