E.T.A.: "Laat gemeenschap oud-voetbalveld gebruiken" 02 juli 2018

Jan Baestaens van oppositiepartij E.T.A. wil dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met de eigenaars van een lap grond in Heist-Goor. Het oude voetbalveld, gelegen achter het parkje langs de Pastoor Mellaertsstraat, is volgens het raadslid ideaal voor de gemeenschap. "Aangezien het project 'Veerkrachtige Dorpen' werd opgestart voor Booischot en Heist-Goor later aan bod zal komen, vragen wij het gemeentebestuur een overeenkomst te sluiten met de eigenaars van het vroegere voetbalveld, zodat de Goorse gemeenschap gebruik kan maken van dit terrein", aldus Baestaens. Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) wil niet op de feiten vooruit lopen. "Laat ons eerst afwachten wat de bewoners zelf wensen." (AVH)