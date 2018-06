E.T.A. en Groot Heist Anders op één kieslijst 13 juni 2018

De onafhankelijke partijen E.T.A. en Groot Heist Anders-De Heistenaren trekken op 14 oktober samen naar de kiezer. E.T.A. wist bij de verkiezingen in 2012 één zetel in de gemeenteraad in de wacht te slepen, Groot Heist Anders-De Heistenaren overtuigden te weinig kiezers voor een plaatsje in de raad. De twee partijen vormen samen de kieslijst E.T.A.+.





"Na een aantal constructieve gesprekken was het vrij snel duidelijk dat E.T.A. en Groot Heist Anders-De Heistenaren hun krachten moeiteloos konden bundelen en een meerwaarde voor hun kiezers zouden betekenen. Bovendien denken we nieuwe kiezers aan te spreken die voorheen vreesden dat hun stem een verloren stem zou zijn. E.T.A. stond voornamelijk sterk in de deelgemeenten, terwijl Groot Heist Anders-De Heistenarensterk stond in het centrum. Onze twee programma's zijn ook perfect compatibel", delen de partijen mee.